Dota 2: Team Aster da negativo a COVID y podrá estar en el main stage de TI10

La semana pasada, los miembros de Team Aster aún no sabían si iban a poder competir en The International 10. De hecho, todos los miembros del equipo chino habían dado positivo a COVID-19, por lo que su participación en el torneo más prestigioso e importante de Dota 2 estaba en duda. No obstante, Valve y PGL confirmaron que los jugadores contagiados podrían jugar la fase grupal del evento. De esta forma, la escuadra terminó clasificando al Lower Bracket de la siguiente etapa, y todo indica que sus pro players podrán estar presentes en el main stage.