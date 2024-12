Dota 2: ex-jugador de LoL se sorprende por diferencia de premios entre TI10 y Worlds

The International es el evento más importante y prestigioso para la escena competitiva de Dota 2 . El evento, que se lleva a cabo cada año, atrae a millones de espectadores alrededor del mundo y ofrece grandes premios a los equipos participantes. De hecho, TI10 ofrecía un pozo de 40 millones de dólares , con 18 millones separados para el team que obtuviera el primer puesto.

TI es un certamen reconocido mundialmente, pero su contraparte de League of Legends, el World Championship, no se queda atrás. De hecho, esta competencia cuenta con una mayor audiencia que el TI, ya que este año cuenta con un promedio de más de 1 millón de espectadores por día, mientras que el torneo de Dota 2 se quedó en poco más de 857 mil, según Escharts. No obstante, el pozo del Worlds 2021 solo es de alrededor de 2 millones de dólares, algo que sorprendió recientemente a Caedrel, ex-jugador de LoL, quien se preguntó cómo era posible que el torneo de Dota 2 ofreciera una mayor cantidad de dinero a los ganadores.