Dota 2: comunidad convierte tuit de EternaLEnVy en un copypasta

"Después de ver a Yatoro jugar, he llegado a la conclusión de que ya no soy lo suficientemente bueno como para competir en el nivel que quiero hacerlo", reveló el jugador. "He decidido pasar el rato por ahora y no jugar solo por jugar, y me pondré a trabajar en mi mismo, ya que pertenecer a un equipo viene con otras obligaciones. Buena suerte a Moo".