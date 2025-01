Dota 2: JerAx fomenta especulación tras curioso cambio de imagen en Twitter

JerAx es un jugador emblemático en la escena competitiva de Dota 2 . El finlandés es uno de los únicos cinco jugadores que han salido bicampeones en The International , y es considerado como uno de los mejores Supports en la historia del juego. A principios del año pasado, sin embargo, el pro player de 29 años decidió retirarse, pues aseguró que ya no sentía la misma pasión por competir como antes.

Sin embargo, el descanso de casi dos años del jugador podría estar llegando a su fin. Desde su retiro, JerAx había mantenido una imagen en Twitter donde aparecía con el escudo e indumentaria de OG, el equipo con el que logró llegar al primer lugar en TI8 y TI9 . No obstante, el pro player recientemente borró aquella imagen, por lo que la comunidad comenzó a especular sobre su futuro.

Foto: Twitter

De hecho, un rumor recurrente en Reddit coloca a JerAx como el nuevo Support de Evil Geniuses, aunque claramente esto no ha sido confirmado por el equipo o el jugador. Un popular insider conocido como SeaNostra publicó el rumor en el subreddit de Dota 2, pero naturalmente no hemos visto un anuncio oficial. Por otro lado, PPD (que salió campeón de TI5 con EG) reveló en su stream que JerAx estaba trabajando para una nueva compañía, por lo que probablemente no volverá al Dota profesional.