Dota 2: Valve retira el ban a 3 jugadores acusados de 322

La comunidad de Dota 2 recibió la llegada de un nuevo día con la revelación de que Steelborco , Szabo 666 (ambos de Wind and Rain ) y P1 ( Pecado Squad Gaming ) dejarán de formar parte de la lista enorme lista de baneados de Valve y podrán participar de eventos oficiales. Este anuncio se hizo público gracias a James 'NeeNaw' Nener (parte del staff de Beyond the Summit) quien compartió la información con sus seguidores.

"Para los que no saben quien soy. Fui admin en jefe de la DPC de Norteamérica en la última temporada, y soy el admin en jefe de la siguiente DPC del sudeste de Asia. Solo quiero dejar en claro que Szabo666, Steelborco y P1 están oficialmente no-baneados de los eventos de Valve. Si algunos equipos están buscando jugadores para la clasificatoria del abierto de Norteamérica, no puedo dejar de recomendarlos. Sea cual sea su opinión/visión de estos jugadores, ellos ahora han sido hallados como no culpables por Valve en relación al match fixing."

Foto: Twitter

"Hola a todos. Lo juro con todo lo que tengo. Nunca he hecho ningún arreglo de partidas ni ningún movimiento sospechoso. Estaba realmente feliz de jugar y competir en la Liga Regional. Ya respondí en Reddit que nunca aposté en mi vida.



Terminar mi carrera de esta forma no es lo mío. Juro que no soy parte de Wind and Rain y no tenía idea de lo que estaban haciendo. Inclusive, solo jugué dos juegos y me sacaron. No sabía nada sobre ellos."