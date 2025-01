Dota 2: Our Way queda eliminado de la primera clasificatoria abierta del DPC

Our Way, equipo de Dota 2 al que pertenece el pro player peruano Yadomi, quedó eliminado de la primera clasificatoria abierta al DPC, pues cayó en una partida de 44 minutos ante el team brasileño GodGenesis.

La primera clasificatoria se está llevando actualmente en el servidor de Brasil, y cuenta con equipos brasileños como Fúria Jovem, Random Esports y Paredao, además de los teams peruanos Balrogs, APU Gaming y Feed Squad.

Our Way, que tiene en sus filas a jugadores de la talla de Kingrd, Tavo, hfn y 4dr, nunca pudo encontrar respuesta para los ataques de GodGenesis, equipo que aprovechó todos los errores de sus contrincantes. En esta ocasión, Yadomi usó al Clockwerk, uno de los héroes que más ha usado a lo largo de su carrera. Aún así, su escuadra no supo hacerle frente a GG, por lo que quedaron eliminados de esta primera fase.

Sin embargo, no todo está perdido para el equipo, ya que todavía tiene la oportunidad de llegar a la siguiente etapa a través de la segunda clasificatoria abierta, que se realizará en servidores peruanos. No obstante, esta será la última chance de los jugadores para obtener su cupo en la segunda división sudamericana del Dota Pro Circuit. De ser eliminados, Our Way tendrá que esperar hasta la próxima temporada del DPC, la cual comenzará después de la culminación de la primera major.

Our Way cuenta con ex-jugadores de SG Esports

Cabe resaltar que Our Way cuenta con dos ex-jugadores de SG Esports (4dr y Tavo) que participaron en The International 10. El equipo obtuvo resultados negativos a lo largo del certamen, pues solo logró ganar una de las ocho partidas que disputaron en la fase grupal, y quedaron eliminados en la primera etapa.

Desde entonces, la organización decidió empezar de cero con un nuevo roster, el cual fue anunciado recientemente en redes sociales e incluía al peruano Faker.

Foto: Captura de pantalla