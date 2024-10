Dota 2: bumble bEEs, primer equipo con mujeres en el DPC, se defiende ante críticas

bumble bEE's ocupa el lugar que fue recientemente abandonado por SADBOYS , equipo que decidió disolver su alineación tras bajar a segunda división. Aunque los cupos a primera o segunda división pueden ser vendidos u obtenidos mediante acuerdos con las organizaciones, este no parece ser el caso de bumble bEE's. En realidad, esta escuadra habría obtenido el puesto gracias a Hotaruz , el dueño del cupo y ex-mánager de equipos como Team Archon y Wind and Rain.

Foto: Twitter

"Sí, esta soy yo. No, mi equipo no compró el cupo", reveló la sueca. "¿Por qué? Porque el sistema de cupos actual está roto y amo a mis chicas. No, no representamos a todas las mujeres en Dota, solo a nosotras mismas. Sí, planeamos tomar esto en serio y divertirnos".