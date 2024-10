Dota 2: Hokori revela al brasileño Astini como su nuevo coach

" Estaba decidido a no entrenar esta temporada, pero tuve una experiencia en Hokori y fue realmente genial, los muchachos son buenas personas y están bien enfocados en el juego y fui muy bien recibido por la organización ", reveló el entrenador en Twiter. " No es algo que haga a tiempo completo, pero estoy seguro de que será posible sumar al equipo ".

Foto: Hokori

"La comunicación de Valve es muy mala, así que no sabíamos cuándo íbamos a tener un circuito o cuándo podríamos jugar un torneo en igualdad de condiciones", había dicho en la entrevista con un medio de Brasil "No había nada claro. Lo que estaba claro es: dado que ya no teníamos una organización que nos llevara a Norteamérica, estaríamos en Sudamérica compitiendo contra los peores equipos del mundo, así que, si finalmente pasábamos la pandemia y teníamos alguna presencia, iría como el equipo favorito para ser el último".