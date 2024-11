Dota Pro Circuit: cuándo comienza la Primera División de China

Aunque el DPC comenzó hace un mes aproximadamente, muchos integrantes de los mejores equipos chinos aún no habían regresado de Rumanía tras participar en The International 10 . Sin embargo, todos los jugadores ya habrán regresado para enero del próximo año, y comenzarán a participar en la Primera División del Dota Pro Circuit.

Uno de los teams que más resaltan es PSG.LGD , que quedó segundo en TI10 tras caer en la Grand Final por 3-2 ante Team Spirit. La escuadra sumó su tercer TI consecutivo en el Top 3, pero no pudo concretar su victoria nuevamente, por lo que saldrán con todo a buscar la clasificación al próximo torneo importante.

Por su parte, escuadras como EHOME y Royal Never Give Up han armado sus alineaciones prácticamente desde cero, ya que ambas organizaciones quedaron fuera de The International 10. Igualmente, Vici Gaming quedó descontento con el quinto-sexto puesto en el torneo, y reemplazó a cuatro de los cinco jugadores que participaron.