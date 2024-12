Asus ROG revela pistas de su participación en el CES 2022

En uno de estos avances, publicado a través de su sitio oficial de Youtube y que se titula ROG - Nothing Is Impossible , la compañía de portátiles, componentes y periféricos para videojuegos, ROG nos ha ofrecido un pequeño adelanto de lo que esperan revelar para su presentación en el evento y que se relacionaría con uno de los portátiles más novedosos que la compañía ha lanzado en el último tiempo: la ROG Mothership.

El evento virtual de ROG, que lleva por nombre ROG: For Those Who Dare: The Rise of Gamers, será transmitido a través de la cuenta de Youtube global de ROG el día martes 04 de enero del próximo año y ya es posible acceder al sitio web oficial del evento, el cual guarda aún más pistas sobre los próximos lanzamientos de la marca, a través de este enlace.