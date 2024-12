Dota 2: Kyle recibe críticas tras burlarse de Alliance

Alliance , el europeo de Dota 2 que en algún momento salió campeón de The International , recibió una lluvia de críticas tras descender a la Segunda División del Dota Pro Circuit. Entre otras cosas, los fanáticos cuestionaron la salida de Limmp, la llegada de jugadores que no dieron la talla, y el pobre rendimiento del roster a lo largo del DPC.

"Viendo las grabaciones después del encuentro pensé que Alliance le había ganado a Liquid por 2-0, pero luego me di cuenta que estaban celebrando haber empatado 1-1", señaló Kyle en Twitter. "Mucho cariño, muchachos, pero guárdense los abrazos para una victoria de verdad".

El tuit recibió una serie de respuestas por parte de miembros de la comunidad, incluyendo a la comentarista Ephey, quien se mostró en desacuerdo con su colega, y el pro player alemán KheZu, que solo respondió "no".

"No nos ha ido bien esta temporada, hemos tenido cambios y hemos luchado para estar aquí. ¿Y tú? Escupiendo en Twitter, siempre amargo por tu fracaso como jugador. ¿Quién eres tú? Eres la razón por la que no abro Twitter y la razón por la que la gente aún no nos ve como superestrellas, felicitaciones", puntualizó el búlgaro.