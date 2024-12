Heroes of the Storm: Ex-pro player peruano fue diagnosticado con cáncer

El ex-pro player peruano de Heroes of the Storm , Christian " dBlaNk " Miranda Velarde, ha revelado recientemente que padece de cáncer testicular, por lo que necesita ayuda económica de la comunidad para poder tratarse y superar esta complicada etapa.

"Familiares y amigos, hace unos días fui diagnosticado de cáncer testicular, necesito realizarme una operación lo más pronto posible para que éste no crezca y afecte otras partes de mi cuerpo", reveló el ex-jugador de Thunder Predator. "Lamentablemente no tengo trabajo desde que empezó la pandemia, y mi seguro no cubre la operación por que llevo tres meses con éste, y la operación me resulta muy costosa".