Dota 2: 23savage revela por qué rechazó a OG después de TI10

Durante una transmisión en vivo reciente de Twitch, el carry tailandés 23savage mencionó que fue invitado a ser parte de OG después de obtener resultados positivos con T1 en The International 10

El pro player continuó diciendo que rechazó la oferta de OG porque no sabía quiénes eran los jugadores del equipo en ese momento, ya que era un secreto guardado bajo siete llaves. Después de TI10, 23savage permaneció en T1, mientras que OG se incorporó a jugadores jóvenes como ATF y hansha , que llegaron de Creepwave.

Foto: Valve

"En realidad, me invitaron a OG después de TI, pero no conocía el roster, así que simplemente los rechacé. Pero todo sucedió después de saber que Ceb, N0tail y Topson no seguirían jugando”, puntualizó el jugador.