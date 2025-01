Dota 2 sería parte de un importante evento deportivo en Europa

Los esports que se incluirán aún no se han anunciado, pero Dota 2 sería uno de los tres títulos, según The Daily Mail. Los torneos se llevarán a cabo dentro de los Commonwealth Games, pero tendrán su propia marca, medallas, organización y administración.

Sin duda alguna, Dota 2 goza de gran popularidad alrededor del mundo, pero la escena competitiva en Inglaterra, donde se realizará Birmingham 2022, no es tan grande como otras. Sin embargo, hay una gran cantidad de jugadores de aquél país que podrían participar en los juegos, como adzantick, symetricaL y TANNER, que son miembros de Into the Breach.