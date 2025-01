Dota 2: Oscar explica las razones de su salida de Thunder Awaken

"Si bien no es necesario entrar en detalles, deberíamos acostumbrarnos a no dejar espacio a la duda, porque esta termina prestándose para generar morbo y provocar un daño desmesurado a terceras personas", empezó el jugador. "Cuando se anunció que no había Major, hubo un bajón anímico en el equipo. Llevábamos más de dos semanas en una cuarentena estricta porque temíamos contagiarnos de Covid y no poder asistir a la misma. Pese a ello, junto a mis compañeros logramos recolectar la fuerza, concentrarnos y terminar el DPC con el mejor resultado posible".

"Ya sabiendo que no había Major y sin scrims programados hasta el primero de febrero, me tomé la libertad de conocer Lima aprovechando los espacios en blanco que había entre las prácticas individuales y el tiempo en casa. Además de mi rutina diaria de ir al gimnasio", continuó. "Sé que la forma en la que usé ese “tiempo libre” incomodó mi convivencia y teamplay con mis compañeros".

"Lo importante acá es entender que lo que se pudo solucionar hablando, no se hizo. Ni se intentó, creímos que ganando se iba a solucionar el roce entre nosotros y no fue así. Llegando al punto en que ya no quedaban ganas de seguir compitiendo juntos", puntualizó. "Dicho esto, deseo que estas palabras sirvan para formar una comunidad menos tóxica tanto para nosotros como para la gente a nuestro alrededor, ya que si no fuera por ellos no habría forma de que se soporte tanto".