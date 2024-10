DPC: así reaccionó la comunidad tras la descalificación del equipo "NyGr Esports"

Posteriormente, los comentarios de miembros de la escena competitiva no se hicieron esperar. Cesar " Deku " Nieto, mánager de Omega Gaming (equipo boliviano que se encuentra en la Segunda División del DPC), tuvo duras palabras para los miembros del equipo.

Foto: Captura

"Tan fácil era ponerse NutriG, NG, etc", anotó. "El que la malogró fue el que abrevió el tag del team sabiendo que eso era ofensivo, no creo que sea un niño para que no sepa qué significa NyGr".