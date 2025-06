Dónde ver Inter Miami vs Palmeiras con Lionel Messi por el Mundial de Clubes

Inter Miami se juega el todo o nada ante Palmeiras en esta última fecha del grupo A del Mundial de Clubes 2025. El equipo de Lionel Messi necesita de un empate para poder clasificar a octavos de final, por lo que busca hacer uno de sus mejores partidos para estar entre los mejores del planeta.

Canal Inter Miami vs Palmeiras: dónde ver transmisión

Este vibrante encuentro entre Inter Miami vs Palmeiras a jugarse el lunes 23 de junio se verá EN VIVO y EN DIRECTO por DGO (DSports) y DAZN. Estos canales a nivel internacional son los exclusivos para la FIFA en el Mundial de Clubes, por lo que no hay excusas para no disfrutar de este compromiso que paralizará a todos los continentes desde las 20:00 hora peruana (22:00 horas de Argentina).

Argentina: TNT Sports, mitelefeDGO (DSports) y DAZN

Bolivia: DAZN, Entel TV, Tigo Sports Bolivia, COTAS Televisión, Tuves, COTAP

Brasil: Globoplay, DAZN Brasil, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazéTV, Vivo Play, SporTV, Globo

Chile, Perú, Ecuador: DGO (Dsports) y DAZN

Colombia: DAZN, DGO, Win Play, DGO (DSports)

México: DAZN, ViX, tabii

Paraguay: DAZN, TiGO Sports

España: DAZN, tabii

Uruguay: DAZN, DGO (DSports), NS Eventos 1, TCC, Montecable HD 1, Flow TV

Estados Unidos: DAZN USA, TBS USA, Watch TBS, truTV USA

¿Qué necesita Inter Miami para clasificar a octavos de final del Mundial de Clubes?

Inter Miami de Lionel Messi solo le basta el empate ante Palmeiras para lograr su clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes. Asimismo, una victoria lo coloca como líder del grupo A. En caso caiga ante los brasileños, debe esperar un empate entre Porto y Al Ahly.