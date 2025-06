¿A qué hora juega Boca Juniors vs Auckland City por el Grupo C del Mundial de Clubes?

Boca Juniors se enfrentará ante Auckland City por la tercera fecha del Grupo C y se jugará su última carta para poder llegar a los octavos de final del Mundial de Clubes. Los 'xeneizes' ya no tienen margen de error y deberán golear para poder seguir con vida en el certamen. Entérate en esta nota los horarios para ver este cotejo.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Auckland City?

La hora de inicio del duelo entre Boca Juniors vs Auckland City dependerá de la zona en donde te encuentres. Por ello, aquí te dejamos los horarios confirmados para toda Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 4:00 p.m.

México y Centroamérica: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Auckland City?

Según la programación de la FIFA, el enfrentamiento entre Boca Juniors vs Auckland City está programado para desarrollarse este martes 24 de junio a las 2:00 p.m. en el Geodis Park de Tennessee, Estados Unidos.

Previa del partido de Boca Juniors vs Auckland City por el Mundial de Clubes

Boca Juniors tendrá la obligación de conseguir los tres puntos este martes cuando enfrente al Auckland City, pues los 'xeneizes' no han obtenido un solo triunfo en el torneo y marchan en la tercera posición del Grupo C con solo un punto.

Edison Cavani sería considerado para el duelo ante el Auckland City. Foto: AFP

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo buscarán lograr el milagro y para ello podrían contar con la presencia de su delantero estrella Edison Cavani, quien estuvo ausente en las dos primeras fechas por lesión. No obstante, no dependen de si mismos y seguirán de cerca el resultado entre Bayern Munich vs Benfica.

Por su parte, el Auckland City buscará hacer historia al conseguir su primer triunfo en la competición y quitarse el papel del peor equipo, pues no han logrado anotar un solo gol y han concedido 6 goles. De esta forma, buscarán dar el golpe y por qué no, vencer a uno de los históricos de Sudamérica.