La sorpresiva reacción del DT de Universitario con sus jugadoras tras perder la final ante Alianza

Universitario perdió 2-0 contra Alianza Lima en la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Femenina, lo que permitió que las íntimas celebraran en el Estadio Monumental su importante triunfo y el pase a la Copa Libertadores Femenina 2025. Tras esto, Andrés Usme de las leonas tomó una dura reacción con sus jugadoras.

PUEDES VER: Alianza Lima dio la vuelta en el Monumental tras coronarse campeón del Apertura

Andrés Usme y la enérgica reacción con sus jugadoras tras perder la final contra Alianza Lima

Después de uno de los momentos más difíciles en la historia reciente del equipo, el técnico colombiano Andrés Usme reunió a sus jugadoras en el centro del campo para darles un fuerte mensaje tras perder la oportunidad de coronarse campeonas del primer torneo del año. Además, de ser una insatisfacción para los hinchas que fueron a ver el partido.

Video: Movistar Deportes

El equipo femenino dirigido por José Letelier fue más efectivo en la definición y silenció a la hinchada local con goles de Annaysa Afonso y Silvani Silva, asegurando así su clasificación a la Copa Libertadores de este año.

Xioczana Canales reveló qué les dijo el DT de Universitario

En conversación con los medios, Xioczana Canales reveló qué les dijo Andrés Usme tras culminar el partido. "Nos dijo que no nos rindamos, que esto duele, un mensaje para toda la hinchada también. Pero a seguir que el campeonato no acaba, es super largo. No estaremos en la Copa Libertadores, pero esto sigue aún", sostuvo.

Alianza Lima dio la vuelta en el Estadio Monumental

Luego de coronarse campeonas y de recibir el plato como trofeo, las jugadoras de Alianza Lima corrieron por la cancha del Estadio Monumental en la popular vuelta olímpica. En medio de cánticos y alegría, las campeonas de esta primera parte de temporada celebraron su primera conquista de la temporada 2025.