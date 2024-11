¿Qué fue de la vida de Ifrit, el mexicano que compartió equipo con Smash y Vann?

Sin duda alguna, Not Today fue uno de los equipos peruanos de Dota 2 que más destacó entre los años 2015 y 2017. La escuadra logró participar en torneos de la talla de The Summit, donde enfrentó a teams de la talla de Evil Geniuses, Invictus Gaming y LGD. Sin embargo, uno de los jugadores que estuvo en el roster de Not Today desapareció del mapa después de algunos años en la escena competitiva.