¿Bad Bunny en 'La Velada del Año 5'? Cantante tendrá "pequeña aparición" en el evento de Ibai

Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial y en el género urbano es catalogado como uno de los máximos referentes, según sus propios colegas de trabajo. Para el 2025 todavía no se anunció su regreso a los escenarios, pero una de las grandes sorpresas podría ser su participación en el evento de Ibai , ' La Velada del Año 5 '.

Gran parte del público fanático de Bad Bunny está en España y debido a que no ha realizado presentaciones en dicho país, el público quiere disfrutar de un show en vivo del puertorriqueño. ' La Velada del Año 5 ' sería una oportunidad ideal y que además contaría con una transmisión gratuita a través de Twitch .

Ibai Llanos sabe a la perfección que la música del Conejo Malo es escuchada por miles de personas en España y finalmente se pronunció sobre las conversaciones que ha tenido con el artista. "Este año he vuelto hablar con Bad Bunny. No viene pero estoy intentando que pueda venir de alguna manera. Que tenga una pequeña aparición. Estoy pensando cosas y tengo a una persona potente que… bueno, no puedo haceros más spoiler", señaló.