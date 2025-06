La Cobra se enfurece tras perder contra Persas FC en la Kings League: "No merecen ganar"

Tal parece ser que La Cobra recordará a Perú durante mucho tiempo luego de que Alianza Lima deje fuera a su equipo Boca Juniors en la Copa Libertadores. Ahora, el streamer argentino sufrió la pérdida de un partido en la Kings League frente a Persas FC de Perú.

La Kings League es un torneo de fútbol que empezó con creadores de contenido netamente en España y luego se expandió en Latinoamérica llegando a incluir hasta a Neymar Jr. En la actualidad se viene llevando a cabo una competencia donde La Cobra tiene su propio equipo, pero no le está yendo tan bien como esperaba.

La Cobra se enfurece tras perder contra equipo peruano en la Kings League

Horas antes del encuentro, La Cobra se reunió con sus seguidores en una transmisión en vivo en su cuenta de Kick asegurando que no realizaría un viaje tan largo para ver a su equipo perder; sin embargo, lo cierto es que sí resulto así.

"¿Ustedes creen que me va a ganar un equipo peruano en la Kings League? Saquen clip, no me importa, amigo. No va a pasar, amiguito, no va a pasar", decía confiado totalmente de que se llevaría la victoria a casa.

El equipo de La Cobra en la Kings League es La Capital CF que tiene junto al futbolista Lamine Yamal. En su debut, se llevaron una dura derrota en penales shootout contra Persas.