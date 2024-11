Genshin Impact Versión 2.1: cómo obtener a Aloy en PC y móvil

Genshin Impact puso en efecto su Versión 2.1 desde ayer en las últimas horas de noche para nuestra región . Bajo el nombre de " Una luna sobre los mortales ", se agrupan una serie de novedades que los jugadores ya disfrutan, pero en esta ocasión los jugadores de PS4 y PS5 están disfrutando de un regalo en la forma de un personaje que vino de visita del juego Horizon Zero Dawn : Aloy , su protagonista.

Aloy se encuentra disponible de forma completamente gratuita para los jugadores que inicien sesión desde el inicio hasta el fin de la Versión 2.1. Ella no llegará sola, ya que contará con un arco con colores y motivos que nos recuerda al que usa en Horizon Zero Dawn. Entonces, ¿los jugadores de dispositivos móviles y PC se quedarán fuera? Pues... no necesariamente.