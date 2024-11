Genshin Impact: estos son los códigos activos del 1 de setiembre

Sus creadores no son ningunos novatos y, con la experiencia de Honkai Impact 3rd bajo el brazo, saben lo que deben hacer para mantener fidelizados a sus jugadores. No es ningún secreto que los obsequios están a la orden en los juegos gacha, y este no es la excepción. A continuación repasaremos los códigos de Protogemas y demás ítems que están activos actualmente y como extra también de los códigos que ya expiraron.