Free Fire Max: cómo descargar el juego en PC

Para poder jugar FFMax en PC, puedes hacerlo desde el emulador "Bluestacks". Este programa está diseñado para que puedan ejecutarse programas de android, como si estuvieras utilizando un dispositivo móvil. Su uso ha sido autorizado por Garena, siempre y cuando estén jugando partidas casuales, más no en competitivo. Otras desarrolladoras como InnerSloth, creadores de Among Us, también han dicho en alguna oportunidad que no ven como un problema que se juegue su multijugador en la mencionada aplicación, pues igual están recibiendo ganancias por la publicidad.