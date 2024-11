Valorant: ex pro player gana oro en natación paralímpica de Tokio 2020

Sobre sus antecedentes como jugador de Valorant, formó parte del equipo " Pants Down " un equipo conformado por jugadores de Oceanía que se juntaron para participar en el torneo " LetsPlay.Live (LPL) Challengers ". Crothers jugaba bajo el sobrenombre de " magnetbrain ".

Foto: Twitter (vía @JakeSucky)

Foto: Twitter (vía @Para_swimming)

"La realidad es que cuando era muy joven mi discapacidad era tan grave… Empecé a nadar para ayudar a mi parálisis cerebral como una especie de terapia y si no fuera porque descubrí los Juegos Paralímpicos nunca me habría acercado a esto…. es increíble llegar y hacer esto ahora y demostrar que no sólo soy una persona con una discapacidad también soy un atleta de élite" le dijo a un magazine especializado en natación.