Valorant: moneda del juego subirá de precio en Latinoamérica

Estos cambios se darán a partir del próximo 8 de septiembre y afectará a unas cuantas regiones como Latinoamérica. Otros lugares afectados será Rusia y Turkia. En cambio, la región Europa bajarán su precio a un 5%. Los jugadores norteamericanos no se verán afectados. Regresando a Latam, el precio será diferente en cada país.

Foto: Riot Games

Esto definitivamente no va a gustarle a la comunidad, quienes ya estaban acostumbrados a poder conseguir VP a un determinado precio. Los fans de Valorant no solo están decepcionados de esta noticia. Hasta hace algunas semanas, llegó una nueva actualización del juego, pero lamentablemente no trajo las mejores que se habían prometido para Yoru.