Valorant: VCT Masters Berlin tuvo más de 811.000 espectadores

Un análisis de Esports Charts ha establecido la cantidad de espectadores que tuvo el evento, teniendo un pico de 811.000 espectadores , 389.971 promedio de observadores y más de 33.407.460 horas vistas . En ese sentido, entre los duelos más vistos por el público se encuentra " Sentinels vs G2" durante el día 6 en la fase de grupos, teniendo a 811.370 personas al pendiente de los resultados .

En segundo puesto también se encuentran los mismos equipos durante el día 3 con 808.283 espectadores. Para el tercer puesto, nos encontramos con el duelo entre "Envy vs Gambit" con 692.486. Estas escuadras se vieron la cara en la gran final que se celebró el domingo 19 de septiembre. En el cuarto y quinto puesto tenemos a "100t vs Acend" (653.911) y "Sentinels vs Envy" (571.525)