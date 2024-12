Rainbow Six Siege: Ubisoft lanza el Six Masters Iberia

Ubisoft vuelve a fortalecer la escena competitiva de Rainbow Six Siege con la inclusión del " Six Masters Iberia ", un torneo profesional ibérico que llegará este 26 de octubre y buscará la participación de los mejores equipos de los torneos "R6 Spain Nationals" y "R6 Prefire". Serán 8 los participantes del R6 Spain Nationals que podrán participar y 4 de los mejores equipos del R6 Prefire, compitiendo por 3 meses para asegurarse un nuevo título.

El formato del "Six Masters Iberia" consistirá en que 12 equipos clasificados se dividirán en tres categorías por nivel. Así pues, mediante un sorteo, los equipos serán asignados a uno de los dos grupos de la Fase 1. Los sorteos se llevarán a cabo en vivo para darle una mayor veracidad y seriedad a la competencia.

Foto: Ubisoft

Para la Fase 2, habrá un grupo único con los ganadores de la Fase 1. Finalmente, el formato de la fase 3 se dividirá en semifinales con 4 equipos. De esos enfrentamientos, solo dos quedarán para la gran final y finalmente darse un campeón del " Six Masters Iberia ".

El Six Masters Iberia está dentro de los torneos de categoría C. Se les dice así a las competencias que cuentan con una bolsa de premios decente, teniendo la participación de ligas consolidadas, así como la participación de selecciones nacionales.

Foto: Ubisoft

En agosto se llevó a cabo el Six México Major teniendo como ganador a Team ONe de Brasil llevándose $200,000 a casa y 375 puntos. Junto a Team Liquid, ellos ya están fijos para participar en el Six Invitational de 2022 que se celebrará en Montreal, Canadá.