Fortnite: Rick Grimes de Walking Dead llegó al juego

Rick Grimes, uno de los rostros más conocidos de la serie The Walking Dead, ha llegado a Fortnite como parte de una nueva colaboración entre AMC y Epic Games. Días antes, se había filtrado su llegada, y finalmente los creadores del BR lo incluyeron dentro de la tienda del juego.

La presencia de The Walking Dead ha estado presente desde hace tiempo dentro de Fortnite. Antes de Rick, llegaron Daryl y Michonne, personajes que lograron alta popularidad gracias a la serie de televisión. Octubre marca el mes de Halloween, por lo que el nuevo personaje de TWD llega en un momento precisa. No ha sido el único en aparecer. Gracias a una colaboración con Universal Pictures, también se ha incluido un skin de Frankenstein.

Foto: Captura PC

Foto: Captura PC

Foto: Captura PC

Recuerda que estos trajes estarán por tiempo limitado, así que si eres fan de The Walking Dead y juegas Fortnite. No pierdas la oportunidad de conseguir a uno de tus personajes favoritos. Fortnite está disponible en PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo, android y iOS.