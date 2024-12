GTA: The Trilogy muestra tráiler resaltando sus mejoras gráficas

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition es la forma en como Rockstar rinde homenaje a sus fans de tiempo al darle el tratamiento de remasterizado a tres de los títulos más amados de esta franquicia: Grand Theft Auto III , Grand Theft Auto: Vice City y el querido Grand Theft Auto: San Andreas. Hoy la desarrolladora de New York ha mostrado un nuevo tráiler, en donde se luce el nuevo aspecto que estos clásicos títulos lucirán.