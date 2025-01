¿God of War Ragnarok saldrá para PC?

La gran sorpresa que nos tenía preparado PlayStation la semana pasada fue la revelación de la próxima llegada de God of War (2018) a PC , juego que se lanzó en exclusiva para PS4, y posteriormente terminó llegando a PlayStation 5. Tras el anuncio, no se tenía en claro quienes estaban a cargo del port, si la propia Santa Monica Studios (autores de la saga) u otro estudio externo.

Ha sido la propia Sony quienes confirmaron quienes se encargan de llevar God of War (2018) a PC, siendo el estudio canadiense Jetpack Interactive, los que se encuentran trabajando en hacer una conversión a la altura de su versión original. La revelación se hizo mediante un comunicado enviado al portal Arstechinca .

Foto: Difusión

Jetpack Interactive es un estudio que lleva tiempo involucrado en la industria de los videojuegos. Principalmente ellos se han dedicado a dar soporte a otras compañías, por lo que su nombre no ha figurado públicamente. Los canadienses trabajaron en títulos como Plants vs Zombies: Garden Warfare II, la versión para PC de Dark Souls y diferentes juegos de NBA Live.

Si bien todavía tenemos que esperar hasta enero para tener God of War (2018) en nuestra computadora, llamó la atención que en el perfil de LinkedIn de uno de los desarrolladores de Jetepack Interactive, haya hecho mención a que se encuentra trabajando en God of War: Ragnarok. Hasta ahora, se desconoce si Sony viene estudiando la posibilidad de hacer un lanzamiento en conjunto con las versiones de PS4 y PS5.

Foto: Composición

La nueva aventura de Kratos y Atreus llegará en 2022, aunque no se ha confirmado su fecha de estreno. Santa Monica Studios señaló recientemente que este título marcará la despedida de la era nórdica para la saga.

Los planes de Sony de seguir llevando sus exclusivos a PC no se detienen, pues el próximo año también está pendiente el estreno de "Uncharted: Legacy of Thieves Collection", un recopilatorio que junta Uncharted 4 y Uncharted: The Lost Legacy.