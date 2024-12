God of War llegará por primera a PC en enero de 2022

God of War, uno de los títulos más emblemáticos de PlayStation, verá la luz por primera vez en la "master race" a través de Steam y Epic Games Store el próximo año. El anuncio se dio hoy, luego de que hace unas semanas el título apareciera en una lista de juegos pertenecientes a la base de datos de Nvidia Geforce Now junto a otros juegos que aún no contaban con port a PC.