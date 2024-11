PlayStation: God of War de 2018 llegaría pronto a PC

God of War (2018) sería el próximo videojuego de PlayStation que daría el salto a PC, según un hallazgo hecho en la base de datos de "Nvidia Geforce Now".

" Ighor July ", un experto en ingeniera inversa, realizó una publicación en su blog revelando que logró ingresar a la base de datos de Nvidia Geforce Now, encontrando información sumamente interesante de futuros lanzamientos que podrían llevarse a cabo en los próximos meses. Además del mencionado God of War (2018), otros exclusivos de PlayStation también aparecerían en PC.

Foto: Captura Youtube (vía IGHOR)

En un vídeo donde explica al detalle como pudo ingresar a los datos más profundos de Nvidia Geforce Now, "Ighor July" mostró no solamente evidencia de la la llegada de God of War (2018) a plataformas como Steam, sino de juegos como Sackboy: A Big Adventure y Ghost of Tsushima. Lo que podría dar pie a especular que Sony efectivamente estará llevando sus exclusivos a PC con el pasar de los años.