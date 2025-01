League of Legends: Riot descarta chat de voz por culpa de los tóxicos

No es ningún secreto que en juegos como Dota 2 o League of Legends hay una cantidad de jugadores catalogados como tóxicos, que solo se dedican a entorpecer partidas o insultar a los demás usuarios, cuando alguien usa un determinado personaje.

La comunidad siempre se preguntó porque LoL no contaba con un chat de voz general, teniendo un chat grupal. Jordan Checkman, jefe de diseño especializado en sistemas de comportamiento de League of Legends, estuvo en los foros de Reddit donde publicó un mensaje anunciando que dentro del equipo de desarrollo no se tiene contemplado implementar un chat de voz.