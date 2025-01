Call of Duty: Vanguard: nueva tecnología reducirá tamaño del juego

Call of Duty: Vanguard , el próximo título en la serie de videojuegos first-person shooter de Activision , está a poco más de una semana de ver su debut en todo el mundo. Esto alegraría a muchos de sus fans, sin embargo otros tantos temen por la cantidad de espacio que este nuevo juego ocupará en su disco de almacenamiento ya sea en PC o en consolas.

No es ningún secreto que, desde la salida de Modern Warfare en 2019 y Warzone pocos meses después en 2020, los juegos de Call of Duty tomen una considerable porción de nuestro disco duro. Por ejemplo el actual Call of Duty: Black Ops Cold War junto a Warzone llegan a ocupar casi 250Gb de espacio, dejando poco espacio para otros títulos.