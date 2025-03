Malas noticias para inmigrantes indocumentados: estas son las recientes RESTRICCIONES para LICENCIAS DE CONDUCIR en Florida

De acuerdo con la nueva ley en el Estado del Sol, ahora ya no se emitirá licencias de conducir a inmigrantes que no tengan un estatus legal en Estados Unidos. Cabe precisar que la entrega de estos permisos se encuentra bajo la responsabilidad del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida bajo ciertos criterios de elegibilidad como por ejemplo, son algunos de estos:

Asimismo, utilizar la licencia de conducir de otros estados en Florida ya no será posible, debido a esta misma legislatura (SB 1718), la cual dictamina que en dicha localidad no se pueda utilizar la identificación de manejo si no se cuenta con una presencia legal en el país.