Poppy Playtime: requisitos de PC mínimos y recomendados

La influencia de juegos como Five Nights at Freddy's, Hello Puppets! y varios más; se nota apenas el juego inicia. El título actualmente tiene disponible para los jugadores su "Capítulo 1", el cual acaba la historia en un "cliffhanger" que ha dejado con curiosidad de qué es lo que sigue a más de uno. Eso sí, tendremos que esperar hasta el próximo año para saber lo que sigue en nuestra incursión a la fábrica de Playtime Co.