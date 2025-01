Hellraiser se desarma: Lil es separado y Resolut1on se retira - Trilane Podcast

Trilane Podcast vuelve a la carga con Bleu y Omubunta trayéndonos todas las novedades relacionadas a Dota 2 y que es lo que están haciendo los equipos profesionales más destacados. Hellraisers es el gran protagonista, aunque no precisamente por buenas noticias.

Primero hablemos sobre el año difícil que ha tenido la escuadra, no consiguiendo buenos resultados en diferentes torneos importantes. Entre sus mayores logros estuvo haber alcanzado el quinto y sexto puesto en eventos como Snow Sweet Snow y la primera temporada de la Dota Champions League.

Sin embargo, la gran bomba es habernos enterado de la salida inesperada de "Lil", un experimentado jugador profesional que lleva participando más de siete años dentro de la escena competitiva de Dota 2. Con tan solo 25 años, el participó en los mundiales de The International (2015 y 2017) jugando en ese momento con Virtus.pro. Con su salida de Hellraisers, solo se ha dicho que el ucraniano buscará nuevas oportunidades.

"He decidido que quiero salirme de esta loca maratón que duró 9 años de Dota profesional para poder mirar la situación desde fuera, tener una perspectiva diferente, recargarme y aprender a vivir cada día sin correr tras los resultados", confirmó el jugador en Twitter. "Mi agotamiento profesional ocurrió debido a múltiples resultados insatisfactorios y mi enfoque se centró exclusivamente en obtenerlos. Así que ahora lo primero que quiero hacer es trabajar en mi y entender en qué dirección debo avanzar. Gracias a todas las personas amables por el apoyo interminable y un montón de críticas que me hicieron más fuerte. Ahora me voy a Estambul a buscar aventuras y vivir el momento".