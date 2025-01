xQc critica a Youtube por quitar el botón de dislike

Durante una de sus últimas transmisiones, el popular streamer xQc criticó la decisión de Youtube diciendo que no tiene ningún sentido lo que ha hecho. " Si estás de acuerdo con valores de mierda, eres un idiota, dices tonterías en tus vídeos ¿Por qué deberías tener likes? " expresó. Para el creador de contenido, el botón de dislike ha sido una parte vital del ecosistema de Youtube y ayuda a que las personas " sepan que eres un idiota " en base a los dislikes que tenga un vídeo que hagas.

En todo momento, xQc no paró de criticar lo hecho por Youtube, y no es el único. En redes sociales puedes encontrar a muchas personas que están totalmente en contra de lo hecho por la plataforma. Sin embargo, parece ser que desde el canal de vídeos no darán su brazo a torcer, y seguirán manteniéndose firmes con lo que han hecho.