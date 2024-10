Free Fire volverá a tener colaboración con La Casa de Papel

A partir de ese día, dará comienzo al evento " Raid and Run " y durará hasta el 14 de diciembre . Cómo ocurre con otras colaboraciones, puedes esperar diferentes opciones inéditas dentro de Free Fire como una nueva interfaz, objetos temáticos y algunos cambios dentro del juego para estar acorde a la temática.

Foto: Difusión

En el Evento Esports Awards, dedicado a rendirle honores a los mejores exponentes de los deportes electrónicos, el Battle Royale de Garena se coronó como el mejor juego esports de celulares ganándole a juegos como Arena of Valor, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Clash Royale, League of Legends: Wild Rift, Brawl Stars y Mobile Legends: Bang Bang.