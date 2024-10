Valorant y Free Fire arrasan en los Esports Awards

Así pues, nos encontramos con que Valorant, el FPS de Riot Games, se llevó el premio a Juego del Año venciendo a otros competidores de renombre como League of Legends, Free Fire, CS:GO, Call of Duty, Rocket League, Rainbow Six Siege, Dota 2, PUBG Mobile y Overwatch. Mención aparte a Riot, quienes también fueron reconocidos como el Mejor Publisher de este 2021.