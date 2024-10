League of Legends: BrTT se tomará un descanso de la escena competitiva

Uno de los jugadores profesionales más conocidos de League of Legends , Felipe Goncalves, mejor conocido como " BrTT ", reveló que estará tomándose un descanso de la escena competitiva. El anuncio lo dio a conocer en los premios de la CBLoL de 2021, donde confirmó que no estará en el próximo Spring Split.

Foto: Difusión

"Me desperté un día y no tenía más fuerza, energía, alguna cosa que me motivase para la competición. Aun así, yo seguía entrenando y jugando el campeonato porque simplemente no podía parar, no sabía decir que era difícil para mi". brTT hizo mención a aquel tiempo donde tuvo que adaptarse al formato online debido a las restricciones por la pandemia.