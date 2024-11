Riot cancela el All-Star de League of Legends por la pandemia

Foto: Difusión

En su mensaje, indican que están satisfechos con el éxito que tuvieron eventos como el MSI y el Worlds. Sin embargo, después de analizarlo, tomaron la dificil decisión de no realizar una edición del All-Star de este año debido a los contratiempos de viajar en medio de la pandemia. " Esta decisión no se ha tomado a la ligera, porque sabemos cuantos fans y jugadores alrededor del mundo esperaban para estar cerca de los Esports de LoL durante esta temporada ".

El ADC de paiN Gaming, Felipe "BrTT" Goncalves reveló que no estará en el próximo Summer Split de League of Legends. Aunque no dio mayores especificaciones, indicó que un día se levantó y ya no tenía ni las fuerzas ni energías que lo motivasen a seguir compitiendo.