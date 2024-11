Anuncian Star Wars: Eclipse, nuevo juego de los creadores de Detroit: Become Human

La gala de The Game Awards 2021 arrancó con muchas sorpresas y revelaciones de próximos juegos. Uno de estos proyectos es Star Wars: Eclipse, la nueva apuesta del universo de George Lucas.

Este título, del que se presentó un avance cinematográfico, solo nos deja con la expectativa de que será desarrollado por el estudio Quantic Dream, reconocido por múltiples videojuegos como Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit Become Human. Star Wars: Eclipse, según rumores, será un juego de acción que vendrá a ser algo novedoso para el estudio, pues Quantic Dream siempre se especializó en aventuras gráficas de alto presupuesto.