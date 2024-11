League of Legends: TheShy se une a Weibo Gaming

Kang " TheShy " Seung-Rok dio de que hablar hace semanas, tras revelarse que no había llegado a un acuerdo para seguir formando parte de Invictus Gaming , equipo donde jugaba desde el año 2017, siendo campeón mundial en 2018.

Desde entonces, el jugador quedó como agente libre, y estaba esperando el llamado de algún equipo para que pueda acogerlo. Para su fortuna, no ha tenido que esperar mucho, pues el jugador ha sido anunciado como el nuevo jale de Weibo Gaming , reemplazando a Chen "Bin" Ze-Bin, quien se retiró del equipo surcoreano después de dos temporadas.

Este año ha sido bastante movido para TheShy, quien solo pudo jugar cinco semanas durante el LPL Summer Split, debido a que terminó contagiando de covid-19. Invictus Gaming no mantuvo una buena racha tras no poder clasificar al World Championship ni al LPL playoffs desde que TheShy se uniera a la escuadra.

Por otro lado, "Bin", el ex-Weibo Gaming todavía no encuentra equipo, pero los rumores aseguran que está en conversaciones para unirse a Royal Never Give Up. Esto según ha podido conocer el portal Naver.