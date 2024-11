League of Legends: Uzi se enfrenta a haters que se burlan de su diabetes

Foto: Difusión

Para sorpresa de todos, Uzi no se ha quedado callado, y ha decidido enviarle un mensaje a esas personas: "No he ganado ni un mundial ¿Y me odian y echan mierda por eso?" se pregunta el jugador. "No lo entiendo, ¿Tan fácil es ganar un Mundial? Hay un montón de profesional y solo cinco de ellos se lleva el título cada año. No ganar no significa que a ese jugador le falten horas de entrenamiento o que no es lo suficientemente bueno. El Mundial no es algo que ganes solo con desearlo".