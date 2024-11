League of Legends: GimGoon anuncia su retiro de la escena competitiva

Uno de los jugadores mejores valorados de FunPlus Phoenix, Kim " GimGoon " Han-saem, anunció que se retirará de manera oficial del competitivo de League of Legends .

Foto: Difusión

No hay detalles de cuáles serían los motivos de porque GimGoon ha tomado esta radical decisión. Quizás en todo este tiempo descubrió que ya no estaba apto para seguir jugando dentro de la escena competitiva. De todas formas, y a pesar de no haber estado jugando tan seguido, la noticia de su retiro ha sorprendido a toda la comunidad.