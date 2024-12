Ninja habría llamado "perra" a Pokimane por caso de streamer baneado

Si uno pensaba que las cosas no iban a seguir saliéndose de control en lo que respecta a lo sucedido con JiDion y Pokimane , ahora tendríamos a un nuevo protagonista dentro de la polémica. Y es nada menos que Ninja, uno de los rostros más conocidos de Twitch .

JiDion jamás esperaría que uno de los influencers que lo apoyaría sería Ninja, a quien todos conocen por sus transmisiones de Fortnite. Aprovechando que está fuera de Twitch, JiDion vuelve a darle actividad a su canal de Youtube, donde se le ha visto reaccionando a una transmisión de Ninja. Es en este streaming donde puede escucharse a Ninja referirse sobre el tema del baneo de JiDion, aconsejándole al streamer baneado que " no se relacione con las perras ".

La frase de Ninja escaló rápidamente y llegó hasta los oídos de Pokimane, quien no se guardó nada al hablar sobre ello, condenando completamente la actitud que ha tomado Ninja con respecto a su caso.

Foto: Difusión

"Me pregunto si Ninja hubiera utilizado el término "perras" si un streamer hombre hubiera sido el afectado" señaló Pokimane. Asimismo, lamentó que Ninja haya bromeado con la posibilidad de ayudar a que Jidion pueda recuperar su cuenta en Twitch: "¿Por qué Ninja apoyaría a alguien que me acosó para que le devolvieran su cuenta? No lo sé." se preguntó la streamer.