streamer envía trolls para atacar a Pokimane obligándola a cortar su transmisión

Foto: Difusión

" Chicos ¿Ustedes piensan que fue otro streamer? ¿O son bots? ¿Quién es Jidion? Envia personas a mi stream para hacer spam...es vergonzoso. Si terminas baneado, no voy a ponerme triste" dijo a la cámara Poki cuando ya la situación ya era incontrolable.

Tras pensarlo durante unos minutos, tomó la decisión de cortar su transmisión para evitar que sus seguidores sigan pasando un mal rato. Antes de irse, lamento hacerlo, pero dijo que lo hace pensando en sus espectadores: "Creo que voy a terminar el stream, porque por más que pueda lidiar con esto, no me gusta que la gente de su stream este susurrando a la gente de mi transmisión. Aguantaré las tonterías, pero no quiero que ustedes aguanten esto ¿De acuerdo?"